SLDE
14.72 USD 0.10 (0.67%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SLDE ha avuto una variazione del -0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.43 e ad un massimo di 15.07.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
14.43 15.07
Intervallo Annuale
12.53 25.90
- Chiusura Precedente
- 14.82
- Apertura
- 14.87
- Bid
- 14.72
- Ask
- 15.02
- Minimo
- 14.43
- Massimo
- 15.07
- Volume
- 4.850 K
- Variazione giornaliera
- -0.67%
- Variazione Mensile
- 11.18%
- Variazione Semestrale
- -29.90%
- Variazione Annuale
- -29.90%
20 settembre, sabato