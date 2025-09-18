Moedas / SLDE
SLDE
14.52 USD 1.78 (13.97%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SLDE para hoje mudou para 13.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.40 e o mais alto foi 14.59.
Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
13.40 14.59
Faixa anual
12.53 25.90
- Fechamento anterior
- 12.74
- Open
- 13.46
- Bid
- 14.52
- Ask
- 14.82
- Low
- 13.40
- High
- 14.59
- Volume
- 1.596 K
- Mudança diária
- 13.97%
- Mudança mensal
- 9.67%
- Mudança de 6 meses
- -30.86%
- Mudança anual
- -30.86%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh