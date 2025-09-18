Divisas / SLDE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SLDE
12.74 USD 1.34 (9.52%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SLDE de hoy ha cambiado un -9.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.53, mientras que el máximo ha alcanzado 14.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
12.53 14.25
Rango anual
12.53 25.90
- Cierres anteriores
- 14.08
- Open
- 14.15
- Bid
- 12.74
- Ask
- 13.04
- Low
- 12.53
- High
- 14.25
- Volumen
- 4.253 K
- Cambio diario
- -9.52%
- Cambio mensual
- -3.78%
- Cambio a 6 meses
- -39.33%
- Cambio anual
- -39.33%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B