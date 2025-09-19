Währungen / SLDE
SLDE
14.82 USD 2.08 (16.33%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLDE hat sich für heute um 16.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.40 bis zu einem Hoch von 15.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
13.40 15.08
Jahresspanne
12.53 25.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.74
- Eröffnung
- 13.46
- Bid
- 14.82
- Ask
- 15.12
- Tief
- 13.40
- Hoch
- 15.08
- Volumen
- 5.349 K
- Tagesänderung
- 16.33%
- Monatsänderung
- 11.93%
- 6-Monatsänderung
- -29.43%
- Jahresänderung
- -29.43%
