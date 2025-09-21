FiyatlarBölümler
SIM: Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares

28.70 USD 0.74 (2.65%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SIM fiyatı bugün 2.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.70 ve Yüksek fiyatı olarak 28.70 aralığında işlem gördü.

Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
28.70 28.70
Yıllık aralık
22.15 30.32
Önceki kapanış
27.96
Açılış
28.70
Satış
28.70
Alış
29.00
Düşük
28.70
Yüksek
28.70
Hacim
1
Günlük değişim
2.65%
Aylık değişim
14.80%
6 aylık değişim
6.30%
Yıllık değişim
4.40%
21 Eylül, Pazar