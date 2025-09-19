クォートセクション
SIM: Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares

28.70 USD 0.74 (2.65%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SIMの今日の為替レートは、2.65%変化しました。日中、通貨は1あたり28.70の安値と28.70の高値で取引されました。

Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
28.70 28.70
1年のレンジ
22.15 30.32
以前の終値
27.96
始値
28.70
買値
28.70
買値
29.00
安値
28.70
高値
28.70
出来高
1
1日の変化
2.65%
1ヶ月の変化
14.80%
6ヶ月の変化
6.30%
1年の変化
4.40%
