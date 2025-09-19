通貨 / SIM
SIM: Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares
28.70 USD 0.74 (2.65%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SIMの今日の為替レートは、2.65%変化しました。日中、通貨は1あたり28.70の安値と28.70の高値で取引されました。
Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
28.70 28.70
1年のレンジ
22.15 30.32
- 以前の終値
- 27.96
- 始値
- 28.70
- 買値
- 28.70
- 買値
- 29.00
- 安値
- 28.70
- 高値
- 28.70
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 2.65%
- 1ヶ月の変化
- 14.80%
- 6ヶ月の変化
- 6.30%
- 1年の変化
- 4.40%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K