SIM: Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares

28.70 USD 0.74 (2.65%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SIM за сегодня изменился на 2.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.70, а максимальная — 28.70.

Следите за динамикой Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
28.70 28.70
Годовой диапазон
22.15 30.32
Предыдущее закрытие
27.96
Open
28.70
Bid
28.70
Ask
29.00
Low
28.70
High
28.70
Объем
1
Дневное изменение
2.65%
Месячное изменение
14.80%
6-месячное изменение
6.30%
Годовое изменение
4.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.