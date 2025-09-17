Валюты / SIM
SIM: Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares
28.70 USD 0.74 (2.65%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SIM за сегодня изменился на 2.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.70, а максимальная — 28.70.
Следите за динамикой Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
28.70 28.70
Годовой диапазон
22.15 30.32
- Предыдущее закрытие
- 27.96
- Open
- 28.70
- Bid
- 28.70
- Ask
- 29.00
- Low
- 28.70
- High
- 28.70
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 2.65%
- Месячное изменение
- 14.80%
- 6-месячное изменение
- 6.30%
- Годовое изменение
- 4.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.