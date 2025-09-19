Währungen / SIM
SIM: Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares
28.70 USD 0.74 (2.65%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SIM hat sich für heute um 2.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.70 bis zu einem Hoch von 28.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
28.70 28.70
Jahresspanne
22.15 30.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.96
- Eröffnung
- 28.70
- Bid
- 28.70
- Ask
- 29.00
- Tief
- 28.70
- Hoch
- 28.70
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 2.65%
- Monatsänderung
- 14.80%
- 6-Monatsänderung
- 6.30%
- Jahresänderung
- 4.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K