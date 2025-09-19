KurseKategorien
SIM: Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares

28.70 USD 0.74 (2.65%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SIM hat sich für heute um 2.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.70 bis zu einem Hoch von 28.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
28.70 28.70
Jahresspanne
22.15 30.32
Vorheriger Schlusskurs
27.96
Eröffnung
28.70
Bid
28.70
Ask
29.00
Tief
28.70
Hoch
28.70
Volumen
1
Tagesänderung
2.65%
Monatsänderung
14.80%
6-Monatsänderung
6.30%
Jahresänderung
4.40%
