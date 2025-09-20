Valute / SIM
SIM: Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares
28.70 USD 0.74 (2.65%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SIM ha avuto una variazione del 2.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.70 e ad un massimo di 28.70.
Segui le dinamiche di Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
28.70 28.70
Intervallo Annuale
22.15 30.32
- Chiusura Precedente
- 27.96
- Apertura
- 28.70
- Bid
- 28.70
- Ask
- 29.00
- Minimo
- 28.70
- Massimo
- 28.70
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 2.65%
- Variazione Mensile
- 14.80%
- Variazione Semestrale
- 6.30%
- Variazione Annuale
- 4.40%
20 settembre, sabato