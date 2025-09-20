QuotazioniSezioni
Valute / SIM
Tornare a Azioni

SIM: Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares

28.70 USD 0.74 (2.65%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SIM ha avuto una variazione del 2.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.70 e ad un massimo di 28.70.

Segui le dinamiche di Grupo Simec, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
28.70 28.70
Intervallo Annuale
22.15 30.32
Chiusura Precedente
27.96
Apertura
28.70
Bid
28.70
Ask
29.00
Minimo
28.70
Massimo
28.70
Volume
1
Variazione giornaliera
2.65%
Variazione Mensile
14.80%
Variazione Semestrale
6.30%
Variazione Annuale
4.40%
20 settembre, sabato