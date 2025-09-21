FiyatlarBölümler
SHOTW
SHOTW: Safety Shot Inc - Warrant

0.0156 USD 0.0269 (63.29%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SHOTW fiyatı bugün -63.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0153 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0400 aralığında işlem gördü.

Safety Shot Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0153 0.0400
Yıllık aralık
0.0100 0.4580
Önceki kapanış
0.0425
Açılış
0.0300
Satış
0.0156
Alış
0.0186
Düşük
0.0153
Yüksek
0.0400
Hacim
27
Günlük değişim
-63.29%
Aylık değişim
-76.61%
6 aylık değişim
-89.91%
Yıllık değişim
-92.91%
21 Eylül, Pazar