Dövizler / SHOTW
SHOTW: Safety Shot Inc - Warrant
0.0156 USD 0.0269 (63.29%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SHOTW fiyatı bugün -63.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0153 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0400 aralığında işlem gördü.
Safety Shot Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0153 0.0400
Yıllık aralık
0.0100 0.4580
- Önceki kapanış
- 0.0425
- Açılış
- 0.0300
- Satış
- 0.0156
- Alış
- 0.0186
- Düşük
- 0.0153
- Yüksek
- 0.0400
- Hacim
- 27
- Günlük değişim
- -63.29%
- Aylık değişim
- -76.61%
- 6 aylık değişim
- -89.91%
- Yıllık değişim
- -92.91%
21 Eylül, Pazar