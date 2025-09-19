Währungen / SHOTW
SHOTW: Safety Shot Inc - Warrant
0.0299 USD 0.0126 (29.65%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SHOTW hat sich für heute um -29.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0261 bis zu einem Hoch von 0.0400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Safety Shot Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0261 0.0400
Jahresspanne
0.0100 0.4580
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0425
- Eröffnung
- 0.0300
- Bid
- 0.0299
- Ask
- 0.0329
- Tief
- 0.0261
- Hoch
- 0.0400
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -29.65%
- Monatsänderung
- -55.17%
- 6-Monatsänderung
- -80.66%
- Jahresänderung
- -86.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K