SHOTW: Safety Shot Inc - Warrant

0.0156 USD 0.0269 (63.29%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SHOTW ha avuto una variazione del -63.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0153 e ad un massimo di 0.0400.

Segui le dinamiche di Safety Shot Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0153 0.0400
Intervallo Annuale
0.0100 0.4580
Chiusura Precedente
0.0425
Apertura
0.0300
Bid
0.0156
Ask
0.0186
Minimo
0.0153
Massimo
0.0400
Volume
27
Variazione giornaliera
-63.29%
Variazione Mensile
-76.61%
Variazione Semestrale
-89.91%
Variazione Annuale
-92.91%
21 settembre, domenica