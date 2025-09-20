CotationsSections
Devises / SHOTW
Retour à Actions

SHOTW: Safety Shot Inc - Warrant

0.0156 USD 0.0269 (63.29%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SHOTW a changé de -63.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0153 et à un maximum de 0.0400.

Suivez la dynamique Safety Shot Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0153 0.0400
Range Annuel
0.0100 0.4580
Clôture Précédente
0.0425
Ouverture
0.0300
Bid
0.0156
Ask
0.0186
Plus Bas
0.0153
Plus Haut
0.0400
Volume
27
Changement quotidien
-63.29%
Changement Mensuel
-76.61%
Changement à 6 Mois
-89.91%
Changement Annuel
-92.91%
20 septembre, samedi