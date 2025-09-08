FiyatlarBölümler
SGOL
SGOL: abrdn Physical Gold Shares ETF

35.13 USD 0.37 (1.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SGOL fiyatı bugün 1.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.84 ve Yüksek fiyatı olarak 35.14 aralığında işlem gördü.

abrdn Physical Gold Shares ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
34.84 35.14
Yıllık aralık
24.41 35.34
Önceki kapanış
34.76
Açılış
34.86
Satış
35.13
Alış
35.43
Düşük
34.84
Yüksek
35.14
Hacim
3.112 K
Günlük değişim
1.06%
Aylık değişim
5.72%
6 aylık değişim
17.49%
Yıllık değişim
38.63%
21 Eylül, Pazar