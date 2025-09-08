CotationsSections
Devises / SGOL
SGOL: abrdn Physical Gold Shares ETF

35.13 USD 0.37 (1.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SGOL a changé de 1.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.84 et à un maximum de 35.14.

Suivez la dynamique abrdn Physical Gold Shares ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
34.84 35.14
Range Annuel
24.41 35.34
Clôture Précédente
34.76
Ouverture
34.86
Bid
35.13
Ask
35.43
Plus Bas
34.84
Plus Haut
35.14
Volume
3.112 K
Changement quotidien
1.06%
Changement Mensuel
5.72%
Changement à 6 Mois
17.49%
Changement Annuel
38.63%
20 septembre, samedi