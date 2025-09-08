QuotazioniSezioni
SGOL
SGOL: abrdn Physical Gold Shares ETF

35.13 USD 0.37 (1.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SGOL ha avuto una variazione del 1.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.84 e ad un massimo di 35.14.

Segui le dinamiche di abrdn Physical Gold Shares ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
34.84 35.14
Intervallo Annuale
24.41 35.34
Chiusura Precedente
34.76
Apertura
34.86
Bid
35.13
Ask
35.43
Minimo
34.84
Massimo
35.14
Volume
3.112 K
Variazione giornaliera
1.06%
Variazione Mensile
5.72%
Variazione Semestrale
17.49%
Variazione Annuale
38.63%
20 settembre, sabato