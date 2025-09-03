货币 / SGOL
SGOL: abrdn Physical Gold Shares ETF
35.14 USD 0.03 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SGOL汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点35.05和高点35.15进行交易。
关注abrdn Physical Gold Shares ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGOL新闻
- China Gold Market Update: Wholesale Demand Fell In August
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- New Highs, Low Drama
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Testing Gold And Bitcoin As Portfolio Diversification Tools
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- Firmer U.S. Rates Help The Dollar Steady
- Investors Flocked To Gold ETFs In August
- Miners Find Their Mojo As Gold Consolidates
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- Gold’s Record Run: Why $4,000 Could Arrive Sooner Than You Think (XAUUSD:CUR)
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Slower Job Growth Likely Solidifies September Rate Cut
- Gold (XAU/USD) Bullies Its Way To New Record Highs: Potential Targets, Fundamental Outlook
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Gold ETF Flows: August 2025
- Gold Market Commentary: Stubborn Stagflation
- Central Bank Gold Statistics: Central Bank Gold Buying In July Slows But Remains Firm
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- A Tale Of Two Commodities: Why Gold Could Rally While Oil’s Outlook Remains Weak
日范围
35.05 35.15
年范围
24.41 35.30
- 前一天收盘价
- 35.17
- 开盘价
- 35.06
- 卖价
- 35.14
- 买价
- 35.44
- 最低价
- 35.05
- 最高价
- 35.15
- 交易量
- 1.217 K
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 5.75%
- 6个月变化
- 17.53%
- 年变化
- 38.67%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值