85.54 USD 0.49 (0.57%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SGI fiyatı bugün -0.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 85.54 ve Yüksek fiyatı olarak 86.37 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
85.54 86.37
Yıllık aralık
4.96 88.15
Önceki kapanış
86.03
Açılış
86.00
Satış
85.54
Alış
85.84
Düşük
85.54
Yüksek
86.37
Hacim
2.648 K
Günlük değişim
-0.57%
Aylık değişim
2.92%
6 aylık değişim
42.92%
Yıllık değişim
1587.18%
21 Eylül, Pazar