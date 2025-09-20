CotationsSections
85.54 USD 0.49 (0.57%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SGI a changé de -0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 85.54 et à un maximum de 86.37.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
85.54 86.37
Range Annuel
4.96 88.15
Clôture Précédente
86.03
Ouverture
86.00
Bid
85.54
Ask
85.84
Plus Bas
85.54
Plus Haut
86.37
Volume
2.648 K
Changement quotidien
-0.57%
Changement Mensuel
2.92%
Changement à 6 Mois
42.92%
Changement Annuel
1587.18%
20 septembre, samedi