Währungen / SGI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SGI
86.03 USD 0.94 (1.10%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SGI hat sich für heute um 1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.05 bis zu einem Hoch von 86.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
85.05 86.24
Jahresspanne
4.96 88.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 85.09
- Eröffnung
- 86.08
- Bid
- 86.03
- Ask
- 86.33
- Tief
- 85.05
- Hoch
- 86.24
- Volumen
- 3.928 K
- Tagesänderung
- 1.10%
- Monatsänderung
- 3.51%
- 6-Monatsänderung
- 43.74%
- Jahresänderung
- 1596.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K