SGI
85.54 USD 0.49 (0.57%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SGI ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 85.54 e ad un massimo di 86.37.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
85.54 86.37
Intervallo Annuale
4.96 88.15
- Chiusura Precedente
- 86.03
- Apertura
- 86.00
- Bid
- 85.54
- Ask
- 85.84
- Minimo
- 85.54
- Massimo
- 86.37
- Volume
- 2.648 K
- Variazione giornaliera
- -0.57%
- Variazione Mensile
- 2.92%
- Variazione Semestrale
- 42.92%
- Variazione Annuale
- 1587.18%
20 settembre, sabato