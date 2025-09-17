Валюты / SGI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SGI
85.17 USD 0.25 (0.29%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SGI за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.24, а максимальная — 85.88.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
84.24 85.88
Годовой диапазон
4.96 88.15
- Предыдущее закрытие
- 85.42
- Open
- 85.34
- Bid
- 85.17
- Ask
- 85.47
- Low
- 84.24
- High
- 85.88
- Объем
- 5.019 K
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 2.48%
- 6-месячное изменение
- 42.31%
- Годовое изменение
- 1579.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.