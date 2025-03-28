- Genel bakış
SBIO: ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.75 ve Yüksek fiyatı olarak 42.19 aralığında işlem gördü.
ALPS Medical Breakthroughs ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBIO haberleri
Sıkça sorulan sorular
SBIO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün ALPS Medical Breakthroughs ETF hisse senedi 42.19 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 41.75 - 42.19 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 42.26 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 40 değerine ulaştı. SBIO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
ALPS Medical Breakthroughs ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
ALPS Medical Breakthroughs ETF hisse senedi şu anda 42.19 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.17% ve USD değerlerini izler. SBIO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
SBIO hisse senedi nasıl alınır?
ALPS Medical Breakthroughs ETF hisselerini şu anki 42.19 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 42.19 ve Ask 42.49 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 40 ve günlük değişim oranı 0.64% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SBIO fiyat hareketlerini takip edin.
SBIO hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
ALPS Medical Breakthroughs ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 22.49 - 43.57 ve mevcut fiyatı 42.19 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 42.19 veya Ask 42.49 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 7.82% ve 6 aylık değişim oranı 42.15% değerlerini karşılaştırır. SBIO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ALPS Medical Breakthroughs ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ALPS Medical Breakthroughs ETF hisse senedi yıllık olarak 43.57 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 22.49 - 43.57). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 42.26 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ALPS Medical Breakthroughs ETF performansını takip edin.
ALPS Medical Breakthroughs ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 22.49 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 42.19 ve hareket ettiği yıllık aralık 22.49 - 43.57 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SBIO fiyat hareketlerini izleyin.
SBIO hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
ALPS Medical Breakthroughs ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 42.26 ve yıllık değişim oranı 11.17% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 42.26
- Açılış
- 41.92
- Satış
- 42.19
- Alış
- 42.49
- Düşük
- 41.75
- Yüksek
- 42.19
- Hacim
- 40
- Günlük değişim
- -0.17%
- Aylık değişim
- 7.82%
- 6 aylık değişim
- 42.15%
- Yıllık değişim
- 11.17%