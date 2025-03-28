CotaçõesSeções
Moedas / SBIO
Voltar para Ações

SBIO: ALPS Medical Breakthroughs ETF

42.19 USD 0.07 (0.17%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SBIO para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.75 e o mais alto foi 42.19.

Veja a dinâmica do par de moedas ALPS Medical Breakthroughs ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SBIO Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SBIO hoje?

Hoje ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) está avaliado em 42.19. O instrumento é negociado dentro de 41.75 - 42.19, o fechamento de ontem foi 42.26, e o volume de negociação atingiu 40. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SBIO em tempo real.

As ações de ALPS Medical Breakthroughs ETF pagam dividendos?

Atualmente ALPS Medical Breakthroughs ETF está avaliado em 42.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.17% e USD. Monitore os movimentos de SBIO no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SBIO?

Você pode comprar ações de ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) pelo preço atual 42.19. Ordens geralmente são executadas perto de 42.19 ou 42.49, enquanto 40 e 0.64% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SBIO no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SBIO?

Investir em ALPS Medical Breakthroughs ETF envolve considerar a faixa anual 22.49 - 43.57 e o preço atual 42.19. Muitos comparam 7.82% e 42.15% antes de enviar ordens em 42.19 ou 42.49. Estude as mudanças diárias de preço de SBIO no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ALPS Medical Breakthroughs ETF?

O maior preço de ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) no último ano foi 43.57. As ações oscilaram bastante dentro de 22.49 - 43.57, e a comparação com 42.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ALPS Medical Breakthroughs ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ALPS Medical Breakthroughs ETF?

O menor preço de ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) no ano foi 22.49. A comparação com o preço atual 42.19 e 22.49 - 43.57 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SBIO em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SBIO?

No passado ALPS Medical Breakthroughs ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 42.26 e 11.17% após os eventos corporativos.

Faixa diária
41.75 42.19
Faixa anual
22.49 43.57
Fechamento anterior
42.26
Open
41.92
Bid
42.19
Ask
42.49
Low
41.75
High
42.19
Volume
40
Mudança diária
-0.17%
Mudança mensal
7.82%
Mudança de 6 meses
42.15%
Mudança anual
11.17%
20 outubro, segunda-feira
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.3%
Prév.
-0.5%