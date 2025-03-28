CotationsSections
Devises / SBIO
Retour à Actions

SBIO: ALPS Medical Breakthroughs ETF

42.19 USD 0.07 (0.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SBIO a changé de -0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.75 et à un maximum de 42.19.

Suivez la dynamique ALPS Medical Breakthroughs ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SBIO Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SBIO aujourd'hui ?

L'action ALPS Medical Breakthroughs ETF est cotée à 42.19 aujourd'hui. Elle se négocie dans 41.75 - 42.19, a clôturé hier à 42.26 et son volume d'échange a atteint 40. Le graphique en temps réel du cours de SBIO présente ces mises à jour.

L'action ALPS Medical Breakthroughs ETF verse-t-elle des dividendes ?

ALPS Medical Breakthroughs ETF est actuellement valorisé à 42.19. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.17% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SBIO.

Comment acheter des actions SBIO ?

Vous pouvez acheter des actions ALPS Medical Breakthroughs ETF au cours actuel de 42.19. Les ordres sont généralement placés à proximité de 42.19 ou de 42.49, le 40 et le 0.64% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SBIO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SBIO ?

Investir dans ALPS Medical Breakthroughs ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.49 - 43.57 et le prix actuel 42.19. Beaucoup comparent 7.82% et 42.15% avant de passer des ordres à 42.19 ou 42.49. Consultez le graphique du cours de SBIO en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ALPS Medical Breakthroughs ETF ?

Le cours le plus élevé de ALPS Medical Breakthroughs ETF l'année dernière était 43.57. Au cours de 22.49 - 43.57, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 42.26 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ALPS Medical Breakthroughs ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ALPS Medical Breakthroughs ETF ?

Le cours le plus bas de ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) sur l'année a été 22.49. Sa comparaison avec 42.19 et 22.49 - 43.57 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SBIO sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SBIO a-t-elle été divisée ?

ALPS Medical Breakthroughs ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 42.26 et 11.17% après les opérations sur titres.

Range quotidien
41.75 42.19
Range Annuel
22.49 43.57
Clôture Précédente
42.26
Ouverture
41.92
Bid
42.19
Ask
42.49
Plus Bas
41.75
Plus Haut
42.19
Volume
40
Changement quotidien
-0.17%
Changement Mensuel
7.82%
Changement à 6 Mois
42.15%
Changement Annuel
11.17%
20 octobre, lundi
14:00
USD
Indice CB économique de premier plan m/m
Act
Fcst
-0.3%
Prev
-0.5%