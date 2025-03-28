KurseKategorien
Währungen / SBIO
Zurück zum Aktien

SBIO: ALPS Medical Breakthroughs ETF

42.19 USD 0.07 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SBIO hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.75 bis zu einem Hoch von 42.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die ALPS Medical Breakthroughs ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SBIO News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SBIO heute?

Die Aktie von ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) notiert heute bei 42.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von 41.75 - 42.19 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 42.26 und das Handelsvolumen erreichte 40. Das Live-Chart von SBIO zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SBIO Dividenden?

ALPS Medical Breakthroughs ETF wird derzeit mit 42.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.17% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SBIO zu verfolgen.

Wie kaufe ich SBIO-Aktien?

Sie können Aktien von ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) zum aktuellen Kurs von 42.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 42.19 oder 42.49 platziert, während 40 und 0.64% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SBIO auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SBIO-Aktien?

Bei einer Investition in ALPS Medical Breakthroughs ETF müssen die jährliche Spanne 22.49 - 43.57 und der aktuelle Kurs 42.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.82% und 42.15%, bevor sie Orders zu 42.19 oder 42.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SBIO.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ALPS Medical Breakthroughs ETF?

Der höchste Kurs von ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) im vergangenen Jahr lag bei 43.57. Innerhalb von 22.49 - 43.57 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 42.26 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ALPS Medical Breakthroughs ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ALPS Medical Breakthroughs ETF?

Der niedrigste Kurs von ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) im Laufe des Jahres betrug 22.49. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 42.19 und der Spanne 22.49 - 43.57 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SBIO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SBIO statt?

ALPS Medical Breakthroughs ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 42.26 und 11.17% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
41.75 42.19
Jahresspanne
22.49 43.57
Vorheriger Schlusskurs
42.26
Eröffnung
41.92
Bid
42.19
Ask
42.49
Tief
41.75
Hoch
42.19
Volumen
40
Tagesänderung
-0.17%
Monatsänderung
7.82%
6-Monatsänderung
42.15%
Jahresänderung
11.17%
20 Oktober, Montag
14:00
USD
CB wirtschaftlicher Frühindikator m/m
Akt
Erw
-0.3%
Vorh
-0.5%