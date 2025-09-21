Dövizler / SABSW
SABSW: SAB Biotherapeutics Inc - Warrant
0.0271 USD 0.0023 (7.82%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SABSW fiyatı bugün -7.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0220 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0348 aralığında işlem gördü.
SAB Biotherapeutics Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.0220 0.0348
Yıllık aralık
0.0205 0.1500
- Önceki kapanış
- 0.0294
- Açılış
- 0.0347
- Satış
- 0.0271
- Alış
- 0.0301
- Düşük
- 0.0220
- Yüksek
- 0.0348
- Hacim
- 15
- Günlük değişim
- -7.82%
- Aylık değişim
- 6.27%
- 6 aylık değişim
- -9.06%
- Yıllık değişim
- -27.54%
21 Eylül, Pazar