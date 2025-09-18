Moedas / SABSW
SABSW: SAB Biotherapeutics Inc - Warrant
0.0294 USD 0.0049 (14.29%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SABSW para hoje mudou para -14.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0280 e o mais alto foi 0.0294.
Veja a dinâmica do par de moedas SAB Biotherapeutics Inc - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.0280 0.0294
Faixa anual
0.0205 0.1500
- Fechamento anterior
- 0.0343
- Open
- 0.0280
- Bid
- 0.0294
- Ask
- 0.0324
- Low
- 0.0280
- High
- 0.0294
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -14.29%
- Mudança mensal
- 15.29%
- Mudança de 6 meses
- -1.34%
- Mudança anual
- -21.39%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh