SABSW: SAB Biotherapeutics Inc - Warrant
0.0271 USD 0.0023 (7.82%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SABSW ha avuto una variazione del -7.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0220 e ad un massimo di 0.0348.
Segui le dinamiche di SAB Biotherapeutics Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0220 0.0348
Intervallo Annuale
0.0205 0.1500
- Chiusura Precedente
- 0.0294
- Apertura
- 0.0347
- Bid
- 0.0271
- Ask
- 0.0301
- Minimo
- 0.0220
- Massimo
- 0.0348
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -7.82%
- Variazione Mensile
- 6.27%
- Variazione Semestrale
- -9.06%
- Variazione Annuale
- -27.54%
21 settembre, domenica