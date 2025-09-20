시세섹션
통화 / SABSW
SABSW: SAB Biotherapeutics Inc - Warrant

0.0271 USD 0.0023 (7.82%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SABSW 환율이 오늘 -7.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.0220이고 고가는 0.0348이었습니다.

SAB Biotherapeutics Inc - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
0.0220 0.0348
년간 변동
0.0205 0.1500
이전 종가
0.0294
시가
0.0347
Bid
0.0271
Ask
0.0301
저가
0.0220
고가
0.0348
볼륨
15
일일 변동
-7.82%
월 변동
6.27%
6개월 변동
-9.06%
년간 변동율
-27.54%
20 9월, 토요일