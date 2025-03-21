Dövizler / RVSB
RVSB: Riverview Bancorp Inc
5.15 USD 0.06 (1.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RVSB fiyatı bugün -1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.10 ve Yüksek fiyatı olarak 5.21 aralığında işlem gördü.
Riverview Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Riverview Bancorp elects directors and approves executive pay at annual meeting
- Riverview Bancorp to present at Raymond James conferences Thursday
- Riverview Bancorp announces key leadership changes to finance team
- Riverview Bancorp EVP Benke buys $19,400 in shares
- Riverview Bancorp (RVSB) Q1 EPS Down 40%
- Riverview earnings beat, revenue fell short of estimates
- Riverview Bancorp (RVSB) Surpasses Q1 Earnings Estimates
- Riverview Bancorp Declares Quarterly Cash Dividend of $0.02 Per Share
Günlük aralık
5.10 5.21
Yıllık aralık
4.45 6.56
- Önceki kapanış
- 5.21
- Açılış
- 5.20
- Satış
- 5.15
- Alış
- 5.45
- Düşük
- 5.10
- Yüksek
- 5.21
- Hacim
- 168
- Günlük değişim
- -1.15%
- Aylık değişim
- 1.78%
- 6 aylık değişim
- -9.49%
- Yıllık değişim
- 9.34%
21 Eylül, Pazar