RVSB: Riverview Bancorp Inc

4.95 USD 0.07 (1.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RVSB за сегодня изменился на 1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.81, а максимальная — 5.11.

Следите за динамикой Riverview Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.81 5.11
Годовой диапазон
4.45 6.56
Предыдущее закрытие
4.88
Open
4.88
Bid
4.95
Ask
5.25
Low
4.81
High
5.11
Объем
159
Дневное изменение
1.43%
Месячное изменение
-2.17%
6-месячное изменение
-13.01%
Годовое изменение
5.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.