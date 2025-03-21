Moedas / RVSB
RVSB: Riverview Bancorp Inc
5.21 USD 0.11 (2.16%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RVSB para hoje mudou para 2.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.10 e o mais alto foi 5.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Riverview Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RVSB Notícias
- Riverview Bancorp elects directors and approves executive pay at annual meeting
- Riverview Bancorp to present at Raymond James conferences Thursday
- Riverview Bancorp announces key leadership changes to finance team
- Riverview Bancorp EVP Benke buys $19,400 in shares
- Riverview Bancorp (RVSB) Q1 EPS Down 40%
- Riverview earnings beat, revenue fell short of estimates
- Riverview Bancorp (RVSB) Surpasses Q1 Earnings Estimates
- Riverview Bancorp Declares Quarterly Cash Dividend of $0.02 Per Share
- Riverview Bancorp EVP/COO buys $2,995 in stock
- Goldman Sachs, J&J, To Report Earnings As Investors Watch Out For Retail Sales Data
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Micron Technology, Nike, FedEx And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Benitec Biopharma (NASDAQ:BNTC), FedEx (NYSE:FDX)
- Why Ouster Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AuthID (NASDAQ:AUID), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
Faixa diária
5.10 5.22
Faixa anual
4.45 6.56
- Fechamento anterior
- 5.10
- Open
- 5.10
- Bid
- 5.21
- Ask
- 5.51
- Low
- 5.10
- High
- 5.22
- Volume
- 229
- Mudança diária
- 2.16%
- Mudança mensal
- 2.96%
- Mudança de 6 meses
- -8.44%
- Mudança anual
- 10.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh