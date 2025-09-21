FiyatlarBölümler
Dövizler / ROMA
ROMA: Roma Green Finance Limited

3.18 USD 0.07 (2.15%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ROMA fiyatı bugün -2.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.06 ve Yüksek fiyatı olarak 3.23 aralığında işlem gördü.

Roma Green Finance Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3.06 3.23
Yıllık aralık
0.58 4.66
Önceki kapanış
3.25
Açılış
3.15
Satış
3.18
Alış
3.48
Düşük
3.06
Yüksek
3.23
Hacim
35
Günlük değişim
-2.15%
Aylık değişim
42.60%
6 aylık değişim
302.53%
Yıllık değişim
341.67%
