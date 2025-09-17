Валюты / ROMA
ROMA: Roma Green Finance Limited
3.31 USD 0.06 (1.85%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ROMA за сегодня изменился на 1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.25, а максимальная — 3.37.
Следите за динамикой Roma Green Finance Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.25 3.37
Годовой диапазон
0.58 4.66
- Предыдущее закрытие
- 3.25
- Open
- 3.25
- Bid
- 3.31
- Ask
- 3.61
- Low
- 3.25
- High
- 3.37
- Объем
- 68
- Дневное изменение
- 1.85%
- Месячное изменение
- 48.43%
- 6-месячное изменение
- 318.99%
- Годовое изменение
- 359.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.