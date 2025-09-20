CotationsSections
ROMA
ROMA: Roma Green Finance Limited

3.18 USD 0.07 (2.15%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ROMA a changé de -2.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.06 et à un maximum de 3.23.

Suivez la dynamique Roma Green Finance Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
3.06 3.23
Range Annuel
0.58 4.66
Clôture Précédente
3.25
Ouverture
3.15
Bid
3.18
Ask
3.48
Plus Bas
3.06
Plus Haut
3.23
Volume
35
Changement quotidien
-2.15%
Changement Mensuel
42.60%
Changement à 6 Mois
302.53%
Changement Annuel
341.67%
20 septembre, samedi