Valute / ROMA
ROMA: Roma Green Finance Limited
3.18 USD 0.07 (2.15%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ROMA ha avuto una variazione del -2.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.06 e ad un massimo di 3.23.
Segui le dinamiche di Roma Green Finance Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.06 3.23
Intervallo Annuale
0.58 4.66
- Chiusura Precedente
- 3.25
- Apertura
- 3.15
- Bid
- 3.18
- Ask
- 3.48
- Minimo
- 3.06
- Massimo
- 3.23
- Volume
- 35
- Variazione giornaliera
- -2.15%
- Variazione Mensile
- 42.60%
- Variazione Semestrale
- 302.53%
- Variazione Annuale
- 341.67%
21 settembre, domenica