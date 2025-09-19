KurseKategorien
ROMA: Roma Green Finance Limited

3.23 USD 0.02 (0.62%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ROMA hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.06 bis zu einem Hoch von 3.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die Roma Green Finance Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
3.06 3.23
Jahresspanne
0.58 4.66
Vorheriger Schlusskurs
3.25
Eröffnung
3.15
Bid
3.23
Ask
3.53
Tief
3.06
Hoch
3.23
Volumen
29
Tagesänderung
-0.62%
Monatsänderung
44.84%
6-Monatsänderung
308.86%
Jahresänderung
348.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K