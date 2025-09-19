Währungen / ROMA
ROMA: Roma Green Finance Limited
3.23 USD 0.02 (0.62%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ROMA hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.06 bis zu einem Hoch von 3.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Roma Green Finance Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.06 3.23
Jahresspanne
0.58 4.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.25
- Eröffnung
- 3.15
- Bid
- 3.23
- Ask
- 3.53
- Tief
- 3.06
- Hoch
- 3.23
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- -0.62%
- Monatsänderung
- 44.84%
- 6-Monatsänderung
- 308.86%
- Jahresänderung
- 348.61%
