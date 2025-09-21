Dövizler / REVBW
REVBW: Revelation Biosciences Inc - Warrant
0.0128 USD 0.0004 (3.03%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
REVBW fiyatı bugün -3.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0128 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0128 aralığında işlem gördü.
Revelation Biosciences Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0128 0.0128
Yıllık aralık
0.0046 0.0218
- Önceki kapanış
- 0.0132
- Açılış
- 0.0128
- Satış
- 0.0128
- Alış
- 0.0158
- Düşük
- 0.0128
- Yüksek
- 0.0128
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- -3.03%
- Aylık değişim
- 15.32%
- 6 aylık değişim
- 11.30%
- Yıllık değişim
- 18.52%
21 Eylül, Pazar