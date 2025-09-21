FiyatlarBölümler
Dövizler / REVBW
Geri dön - Hisse senetleri

REVBW: Revelation Biosciences Inc - Warrant

0.0128 USD 0.0004 (3.03%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

REVBW fiyatı bugün -3.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0128 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0128 aralığında işlem gördü.

Revelation Biosciences Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0128 0.0128
Yıllık aralık
0.0046 0.0218
Önceki kapanış
0.0132
Açılış
0.0128
Satış
0.0128
Alış
0.0158
Düşük
0.0128
Yüksek
0.0128
Hacim
1
Günlük değişim
-3.03%
Aylık değişim
15.32%
6 aylık değişim
11.30%
Yıllık değişim
18.52%
21 Eylül, Pazar