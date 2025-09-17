Валюты / REVBW
REVBW: Revelation Biosciences Inc - Warrant
0.0152 USD 0.0012 (8.57%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REVBW за сегодня изменился на 8.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0147, а максимальная — 0.0153.
Следите за динамикой Revelation Biosciences Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.0147 0.0153
Годовой диапазон
0.0046 0.0218
- Предыдущее закрытие
- 0.0140
- Open
- 0.0150
- Bid
- 0.0152
- Ask
- 0.0182
- Low
- 0.0147
- High
- 0.0153
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 8.57%
- Месячное изменение
- 36.94%
- 6-месячное изменение
- 32.17%
- Годовое изменение
- 40.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.