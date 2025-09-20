CotationsSections
REVBW: Revelation Biosciences Inc - Warrant

0.0128 USD 0.0004 (3.03%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de REVBW a changé de -3.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0128 et à un maximum de 0.0128.

Suivez la dynamique Revelation Biosciences Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0128 0.0128
Range Annuel
0.0046 0.0218
Clôture Précédente
0.0132
Ouverture
0.0128
Bid
0.0128
Ask
0.0158
Plus Bas
0.0128
Plus Haut
0.0128
Volume
1
Changement quotidien
-3.03%
Changement Mensuel
15.32%
Changement à 6 Mois
11.30%
Changement Annuel
18.52%
20 septembre, samedi