Valute / REVBW
REVBW: Revelation Biosciences Inc - Warrant
0.0128 USD 0.0004 (3.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio REVBW ha avuto una variazione del -3.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0128 e ad un massimo di 0.0128.
Segui le dinamiche di Revelation Biosciences Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0128 0.0128
Intervallo Annuale
0.0046 0.0218
- Chiusura Precedente
- 0.0132
- Apertura
- 0.0128
- Bid
- 0.0128
- Ask
- 0.0158
- Minimo
- 0.0128
- Massimo
- 0.0128
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -3.03%
- Variazione Mensile
- 15.32%
- Variazione Semestrale
- 11.30%
- Variazione Annuale
- 18.52%
21 settembre, domenica