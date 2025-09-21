QuotazioniSezioni
REVBW: Revelation Biosciences Inc - Warrant

0.0128 USD 0.0004 (3.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio REVBW ha avuto una variazione del -3.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0128 e ad un massimo di 0.0128.

Segui le dinamiche di Revelation Biosciences Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0128 0.0128
Intervallo Annuale
0.0046 0.0218
Chiusura Precedente
0.0132
Apertura
0.0128
Bid
0.0128
Ask
0.0158
Minimo
0.0128
Massimo
0.0128
Volume
1
Variazione giornaliera
-3.03%
Variazione Mensile
15.32%
Variazione Semestrale
11.30%
Variazione Annuale
18.52%
21 settembre, domenica