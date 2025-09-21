FiyatlarBölümler
Dövizler / PXSAW
Geri dön - Hisse senetleri

PXSAW: Pyxis Tankers Inc - Warrant

0.0189 USD 0.0058 (44.27%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PXSAW fiyatı bugün 44.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0071 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0199 aralığında işlem gördü.

Pyxis Tankers Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0071 0.0199
Yıllık aralık
0.0040 0.8499
Önceki kapanış
0.0131
Açılış
0.0071
Satış
0.0189
Alış
0.0219
Düşük
0.0071
Yüksek
0.0199
Hacim
22
Günlük değişim
44.27%
Aylık değişim
145.45%
6 aylık değişim
-24.40%
Yıllık değişim
-97.75%
21 Eylül, Pazar