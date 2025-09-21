Dövizler / PXSAW
PXSAW: Pyxis Tankers Inc - Warrant
0.0189 USD 0.0058 (44.27%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PXSAW fiyatı bugün 44.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0071 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0199 aralığında işlem gördü.
Pyxis Tankers Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.0071 0.0199
Yıllık aralık
0.0040 0.8499
- Önceki kapanış
- 0.0131
- Açılış
- 0.0071
- Satış
- 0.0189
- Alış
- 0.0219
- Düşük
- 0.0071
- Yüksek
- 0.0199
- Hacim
- 22
- Günlük değişim
- 44.27%
- Aylık değişim
- 145.45%
- 6 aylık değişim
- -24.40%
- Yıllık değişim
- -97.75%
21 Eylül, Pazar