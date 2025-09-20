CotationsSections
PXSAW
PXSAW: Pyxis Tankers Inc - Warrant

0.0189 USD 0.0058 (44.27%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PXSAW a changé de 44.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0071 et à un maximum de 0.0199.

Suivez la dynamique Pyxis Tankers Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0071 0.0199
Range Annuel
0.0040 0.8499
Clôture Précédente
0.0131
Ouverture
0.0071
Bid
0.0189
Ask
0.0219
Plus Bas
0.0071
Plus Haut
0.0199
Volume
22
Changement quotidien
44.27%
Changement Mensuel
145.45%
Changement à 6 Mois
-24.40%
Changement Annuel
-97.75%
20 septembre, samedi