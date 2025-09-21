Valute / PXSAW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PXSAW: Pyxis Tankers Inc - Warrant
0.0189 USD 0.0058 (44.27%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PXSAW ha avuto una variazione del 44.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0071 e ad un massimo di 0.0199.
Segui le dinamiche di Pyxis Tankers Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0071 0.0199
Intervallo Annuale
0.0040 0.8499
- Chiusura Precedente
- 0.0131
- Apertura
- 0.0071
- Bid
- 0.0189
- Ask
- 0.0219
- Minimo
- 0.0071
- Massimo
- 0.0199
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- 44.27%
- Variazione Mensile
- 145.45%
- Variazione Semestrale
- -24.40%
- Variazione Annuale
- -97.75%
21 settembre, domenica