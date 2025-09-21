QuotazioniSezioni
Valute / PXSAW
PXSAW: Pyxis Tankers Inc - Warrant

0.0189 USD 0.0058 (44.27%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PXSAW ha avuto una variazione del 44.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0071 e ad un massimo di 0.0199.

Segui le dinamiche di Pyxis Tankers Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0071 0.0199
Intervallo Annuale
0.0040 0.8499
Chiusura Precedente
0.0131
Apertura
0.0071
Bid
0.0189
Ask
0.0219
Minimo
0.0071
Massimo
0.0199
Volume
22
Variazione giornaliera
44.27%
Variazione Mensile
145.45%
Variazione Semestrale
-24.40%
Variazione Annuale
-97.75%
21 settembre, domenica