Währungen / PXSAW
PXSAW: Pyxis Tankers Inc - Warrant
0.0198 USD 0.0067 (51.15%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PXSAW hat sich für heute um 51.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0071 bis zu einem Hoch von 0.0199 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pyxis Tankers Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0071 0.0199
Jahresspanne
0.0040 0.8499
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0131
- Eröffnung
- 0.0071
- Bid
- 0.0198
- Ask
- 0.0228
- Tief
- 0.0071
- Hoch
- 0.0199
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- 51.15%
- Monatsänderung
- 157.14%
- 6-Monatsänderung
- -20.80%
- Jahresänderung
- -97.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K