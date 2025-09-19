KurseKategorien
PXSAW
PXSAW: Pyxis Tankers Inc - Warrant

0.0198 USD 0.0067 (51.15%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PXSAW hat sich für heute um 51.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0071 bis zu einem Hoch von 0.0199 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pyxis Tankers Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0071 0.0199
Jahresspanne
0.0040 0.8499
Vorheriger Schlusskurs
0.0131
Eröffnung
0.0071
Bid
0.0198
Ask
0.0228
Tief
0.0071
Hoch
0.0199
Volumen
21
Tagesänderung
51.15%
Monatsänderung
157.14%
6-Monatsänderung
-20.80%
Jahresänderung
-97.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K