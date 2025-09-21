Dövizler / PPCB
PPCB: PROPANC BIOPHARMA INC
2.1600 USD 0.0300 (1.37%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PPCB fiyatı bugün -1.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.1250 ve Yüksek fiyatı olarak 2.2800 aralığında işlem gördü.
PROPANC BIOPHARMA INC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
2.1250 2.2800
Yıllık aralık
1.6000 9.3600
- Önceki kapanış
- 2.1900
- Açılış
- 2.2500
- Satış
- 2.1600
- Alış
- 2.1630
- Düşük
- 2.1250
- Yüksek
- 2.2800
- Hacim
- 239
- Günlük değişim
- -1.37%
- Aylık değişim
- -27.76%
- 6 aylık değişim
- -46.00%
- Yıllık değişim
- -46.00%
21 Eylül, Pazar