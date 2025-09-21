FiyatlarBölümler
Dövizler / PPCB
PPCB: PROPANC BIOPHARMA INC

2.1600 USD 0.0300 (1.37%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PPCB fiyatı bugün -1.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.1250 ve Yüksek fiyatı olarak 2.2800 aralığında işlem gördü.

PROPANC BIOPHARMA INC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.1250 2.2800
Yıllık aralık
1.6000 9.3600
Önceki kapanış
2.1900
Açılış
2.2500
Satış
2.1600
Alış
2.1630
Düşük
2.1250
Yüksek
2.2800
Hacim
239
Günlük değişim
-1.37%
Aylık değişim
-27.76%
6 aylık değişim
-46.00%
Yıllık değişim
-46.00%
21 Eylül, Pazar