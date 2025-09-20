CotationsSections
PPCB: PROPANC BIOPHARMA INC

2.1600 USD 0.0300 (1.37%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PPCB a changé de -1.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.1250 et à un maximum de 2.2800.

Suivez la dynamique PROPANC BIOPHARMA INC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
2.1250 2.2800
Range Annuel
1.6000 9.3600
Clôture Précédente
2.1900
Ouverture
2.2500
Bid
2.1600
Ask
2.1630
Plus Bas
2.1250
Plus Haut
2.2800
Volume
239
Changement quotidien
-1.37%
Changement Mensuel
-27.76%
Changement à 6 Mois
-46.00%
Changement Annuel
-46.00%
