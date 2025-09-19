Währungen / PPCB
PPCB: PROPANC BIOPHARMA INC
2.2200 USD 0.0300 (1.37%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PPCB hat sich für heute um 1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.1800 bis zu einem Hoch von 2.2800 gehandelt.
Verfolgen Sie die PROPANC BIOPHARMA INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.1800 2.2800
Jahresspanne
1.6000 9.3600
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.1900
- Eröffnung
- 2.2500
- Bid
- 2.2200
- Ask
- 2.2230
- Tief
- 2.1800
- Hoch
- 2.2800
- Volumen
- 143
- Tagesänderung
- 1.37%
- Monatsänderung
- -25.75%
- 6-Monatsänderung
- -44.50%
- Jahresänderung
- -44.50%
