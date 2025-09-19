KurseKategorien
PPCB: PROPANC BIOPHARMA INC

2.2200 USD 0.0300 (1.37%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PPCB hat sich für heute um 1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.1800 bis zu einem Hoch von 2.2800 gehandelt.

Verfolgen Sie die PROPANC BIOPHARMA INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
2.1800 2.2800
Jahresspanne
1.6000 9.3600
Vorheriger Schlusskurs
2.1900
Eröffnung
2.2500
Bid
2.2200
Ask
2.2230
Tief
2.1800
Hoch
2.2800
Volumen
143
Tagesänderung
1.37%
Monatsänderung
-25.75%
6-Monatsänderung
-44.50%
Jahresänderung
-44.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K