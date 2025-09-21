QuotazioniSezioni
PPCB: PROPANC BIOPHARMA INC

2.1600 USD 0.0300 (1.37%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PPCB ha avuto una variazione del -1.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.1250 e ad un massimo di 2.2800.

Segui le dinamiche di PROPANC BIOPHARMA INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.1250 2.2800
Intervallo Annuale
1.6000 9.3600
Chiusura Precedente
2.1900
Apertura
2.2500
Bid
2.1600
Ask
2.1630
Minimo
2.1250
Massimo
2.2800
Volume
239
Variazione giornaliera
-1.37%
Variazione Mensile
-27.76%
Variazione Semestrale
-46.00%
Variazione Annuale
-46.00%
21 settembre, domenica