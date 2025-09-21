Valute / PPCB
PPCB: PROPANC BIOPHARMA INC
2.1600 USD 0.0300 (1.37%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PPCB ha avuto una variazione del -1.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.1250 e ad un massimo di 2.2800.
Segui le dinamiche di PROPANC BIOPHARMA INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.1250 2.2800
Intervallo Annuale
1.6000 9.3600
- Chiusura Precedente
- 2.1900
- Apertura
- 2.2500
- Bid
- 2.1600
- Ask
- 2.1630
- Minimo
- 2.1250
- Massimo
- 2.2800
- Volume
- 239
- Variazione giornaliera
- -1.37%
- Variazione Mensile
- -27.76%
- Variazione Semestrale
- -46.00%
- Variazione Annuale
- -46.00%
21 settembre, domenica